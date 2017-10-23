23.10.2017 (13:16)

Разведчики ЮВО в Северной Осетии преодолеют «тропу разведчика» в ходе сдачи итоговой проверки

На полигоне Тарское в Северной Осетии военнослужащие разведывательного батальона мотострелковой бригады 58-й армии Южного военного округа (ЮВО) приступили к сдаче итоговой проверки за 2017 учебный год.

В ходе проверки разведчики преодолеют километровую полосу препятствий «тропа разведчика», которая разработана военными профессионалам и включает в себя более 30 элементов, таких как каменные стены, подземные ходы, подвесные мосты, заграждения из колючей проволоки, железнодорожный перегон и фрагменты городских сооружений. Все эти элементы должны научить разведчиков выполнять боевые задачи в самых сложных условиях.

Помимо физической выносливости, для преодоления полосы препятствий боец должен иметь не только хорошую физическую форму, но и уметь метко стрелять и обращаться с любым видом оружия. Метание ножей и саперных лопаток также входит в один из этапов преодоления полосы препятствий.

Кроме того, разведчикам предстоит продемонстрировать навыки стрельбы из различных видов оружия, вождения бронетранспортеров в сложных условиях местности, а также совершить марш-бросок в составе.

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