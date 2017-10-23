23.10.2017 (13:10)

Подразделения российской военной базы в Абхазии успешно сдали итоговую проверку за учебный год

Военнослужащие разнородовых подразделений российской военной базы в Абхазии успешно сдали комплексную итоговую проверку за 2017 учебный год.

В течение 2 недель личный состав соединения демонстрировал свои навыки и умения комиссии Главного командования Сухопутных войск под руководством полковника Романа Бинюкова.

В ходе экзаменационных мероприятий подразделениями базы было проведено свыше 20 тактических учений с боевыми стрельбами. Огонь велся из автоматов АК-74, ручных пулеметов Калашникова РПК, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, 120-мм минометов, вооружения бронетранспортеров БТР-82АМ и танков Т-72Б3.

Также военнослужащие отработали на оценки временные нормативы по 11 дисциплинам боевой подготовки, в том числе тактико-специальной, инженерной, строевой, разведывательной, медицинской и физической подготовке.

Все контрольные занятия проводились в условиях горно-лесистой и прибрежной местности на 4-х полигонах – Гудаута, Цабал и Нагвалоу в Абхазии, а также равнинном Майкопском в Краснодарском крае.

Всего в мероприятиях итоговой проверки приняли участие более 2000 военнослужащих соединения, было задействовано около 100 единиц военной и специальной техники, в их числе реактивные системы залпового огня «Град» на базе автомобиля «Урал» и машины связи на шасси бронетранспортера БТР-80.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице