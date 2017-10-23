23.10.2017 (12:52)

Зенитчики общевойсковой армии ЗВО в ходе полевых занятий на полигоне Капустин Яр выполнили около 7 000 задач по прикрытию войск

Около 1000 военнослужащих войск противовоздушной обороны (ПВО) общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированные в Воронежской, Белгородской, Брянской, Смоленской и Курской областях, выполнили боевые стрельбы на полигоне Капустин Яр.

«Плановые боевые стрельбы прошли в рамках активной фазы полевого выхода ПВО армии. В течение месяца подразделения проводили тренировки по управлению огнем в составе дивизионов из всех видов вооружения в обстановке, максимальной приближенной к боевой. Свыше 50% стрельб проходили в ночное время», – рассказал командующий общевойсковой армией ЗВО генерал-майор Александр Перязев.

Для обозначения условного противника были задействованы самолеты оперативно-тактической авиации, которые совершили более 80 самолетовылетов. Экипажи осуществляли ложные боевые заходы по наземным целям на высотах от 500 до 2000 метров. При выполнении поставленных задач применялись системы радиоэлектронной борьбы для вывода боевых машин из под удара систем ПВО. Всего расчеты ПВО выполнили более 7000 вводных задач на поражение воздушных динамических и баллистических целей.

«Зенитчики армии в полной мере отработали вопросы прикрытия войск и важнейших объектов от удара средств воздушного нападения условного противника. Задачи им приходилось выполнять с применением штатного вооружения – переносных зенитных ракетных комплексов «Игла», зенитных пушечно-ракетных комплексов «Тунгуска», зенитных артиллерийских комплексов «Шилка», зенитных ракетных систем «Стрела-10», «Тор-М1-2У» и «Оса», – пояснил Александр Перязев.

Всего в ходе полевого выхода комбинированным маршем было переброшено почти 400 единиц вооружения и военной техники из пунктов постоянной дислокации (ППД) в Астраханскую область.

До конца октября 2017 года войска ПВО общевойсковой армии вернутся в военные гарнизоны постоянного базирования.

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