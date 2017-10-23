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23.10.2017 (12:28)

Российские военнослужащие в Приднестровье совершили марш в Южный участок Зоны безопасности

В рамках ротации мотострелковых батальонов в Зоне безопасности военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) совершили марш в Южный участок Зоны безопасности и вошли в состав российского воинского контингента миротворческих сил.

Личный состав совершил 20-километровый марш на автомобильной технике. В ходе данного этапа ротации миротворческих подразделений в Приднестровье военнослужащие произвели замену бронетанковой техники на одном одностороннем и трёх двусторонних миротворческих постах, а также в военной комендатуре Южного участка Зоны безопасности.

Полная передислокация мотострелкового батальона со штатным вооружением и материальными средствами в город Бендеры завершится 23 октября.

После завершения второго этапа ротации миротворческий батальон, который готовился в течение 2017 учебного года на базе ОГРВ ПРРМ, будет выполнять задачи по поддержанию мира в Зоне безопасности до октября 2018 года.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Приднестровье , Западный военный округ
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