23.10.2017 (12:13)

В Москве, на территории отдельного гвардейского салютного дивизиона ЗВО, открылся первый в России музей фейерверков

Более 2,5 тыс. человек стали экскурсантами первого в России музея салютов и фейерверочных изделий, открывшегося на территории отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа (ЗВО) в московских Ватутинках.

В основе экспозиции — история боевой славы дивизиона, отметившего 50 лет со дня образования. В музее собрано свыше 100 экспонатов, рассказывающих о зарождении и развитии традиции производства салютов, боевые документы, карты, коллекция фейерверочных изделий разного калибра, цветности, высоты пуска и диаметра раскрытия.

На уличной части экспозиции представлены 11 образцов вооружения и военной техники, привезённой из различных регионов страны и восстановленной военнослужащими части. Гостям демонстрируются сухопутные и корабельные салютные установки разных лет, автоматические зенитные орудия различных моделей, 76-мм пушки ЗИС-3 выпуска 1943 года, раскрашенные в цветографическую схему дивизиона грузовые машины повышенной проходимости ЗИЛ и КамАЗ».

Личный состав дивизиона поздравили представители руководства Минобороны России, командования ЗВО, органов государственной власти и общественных организаций. Для гостей мероприятия было организовано показательное занятие по подготовке и проведению салюта с применением установок и пушек.

Также состоялась церемония освящения храма Иоанна Воина, воздвигнутого на территории воинской части. Молебен совершил епископ Воскресенский Савва. Праздничный вечер завершил концерт Ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.

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