23.10.2017 (11:46)

Учение с подразделениями ВДВ в Приморье посетили юнармейцы

В селе Корсаковка (Приморский край) на учении с подразделениями отдельного десантно - штурмового соединения ВДВ побывали юнармейцы ЦСКА.

За розыгрышем его эпизодов наблюдали также представители командования ВДВ, специалисты спортивного центра ЦСКА во Владивостоке.

Ребята увидели, как с самолетов ИЛ-76 выполнялось десантирование 1000 военнослужащих и 10 единиц бронетехники и различных грузов.

Школьники отметили, что для них подобное было в диковинку, увидеть такое они и не мечтали.

Многие из ребят живут теперь мечтой о службе в Воздушно-десантных войсках.

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