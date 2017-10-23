23.10.2017 (11:46)
Учение с подразделениями ВДВ в Приморье посетили юнармейцы
В селе Корсаковка (Приморский край) на учении с подразделениями отдельного десантно - штурмового соединения ВДВ побывали юнармейцы ЦСКА.
За розыгрышем его эпизодов наблюдали также представители командования ВДВ, специалисты спортивного центра ЦСКА во Владивостоке.
Ребята увидели, как с самолетов ИЛ-76 выполнялось десантирование 1000 военнослужащих и 10 единиц бронетехники и различных грузов.
Школьники отметили, что для них подобное было в диковинку, увидеть такое они и не мечтали.
Многие из ребят живут теперь мечтой о службе в Воздушно-десантных войсках.
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