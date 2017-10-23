23.10.2017 (11:35)

Подразделения общевойсковой армии ЗВО до конца года оснастят новейшими образцами техники связи на 75%

Подразделения связи, входящие в состав вновь сформированных мотострелковых дивизий и формируемого артиллерийского соединения общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), до конца 2017 года завершат оснащение новейшими образцами техники.

«В этом году войска связи отмечают свою 98-годовщину со дня образования. К своему профессиональному празднику военные связисты общевойсковой армии подошли с большими успехами в боевой и профессиональной подготовке. Сегодня техника и оборудование связи позволяет выполнять боевые и учебно-боевые задачи на суше, в воздухе, на воде и под водой с помощью новейших образцов техники. В этом году вновь образованные мотострелковые дивизии и формируемые соединения общевойсковой армии ЗВО получат для оснащения подразделений 75% новой и перспективной техники связи. Всего до конца года планируется к поставке по Гособоронзаказу около 3 тыс. единиц, в том числе около 100 — на базе колесной и гусеничной техники высокой проходимости», — заявил командующий общевойсковой армией ЗВО генерал-майор Александр Перязев.

Военные связисты общевойсковой армии ЗВО в 2017 году в ходе комплексных тренировок, командно-штабных учений и совместного стратегического учения «Запад-2017» освоили в совершенстве новые цифровые средства связи, в частности, автономный телекоммуникационный комплекс «Редут-2УС», комплексы разведки, управления и связи, системы мобильной автоматизированной системы управления войсками и силами региона «Акация-М», станции спутниковой связи «Ливень» и «Легенда».

«Развитие и широкий шаг модернизации парка техники и аппаратуры войск связи создаёт единую мощную сеть управления и обеспечения войск. За почти вековую историю военная связь преодолела путь от простейших средств для передачи сигналов и команд управления непосредственно на поле боя до цифровых автоматизированных систем, позволяющих обеспечивать связь в тактическом звене от отдельного военнослужащего до управления армиями в целом», — сказал командующий общевойсковой армией ЗВО генерал-майор Александр Перязев.

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