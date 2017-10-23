23.10.2017 (11:13)

Спецназ ЮВО в ходе учения выполнил ночное десантирование в лесах Кубани

Военнослужащие соединения спецназа Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Краснодарском крае, приведены в высшую степень боевой готовности и на транспортно-боевых вертолетах Ми-8АМТШ «Терминатор» провели десантирование в районе полигона Молькино для сдачи итоговой проверки за летний период обучения.

Десантирование осуществлялось в ночное время в труднодоступные лесные массивы и на высокогорье на парашютах системы «Арбалет-2» с высоты 1200-1400 м с 5-секундной задержкой раскрытия купола.

После высадки на незнакомой местности группам спецназа предстоит в назначенное время выйти в район сбора и совершить марш-бросок в полной амуниции к местам сдачи контрольных занятий по основным дисциплинам боевой подготовки.

В плановых мероприятиях боевой подготовки принимают участие около 1000 военнослужащих, задействовано более 100 единиц вооружения и военной техники.

Всего в ЮВО за 2017 учебный год разведывательными подразделениями, подразделениями специального назначения и морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии совершено более 40 тыс. прыжков с парашютом.

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