23.10.2017 (10:57)

Казачья мотострелковая бригада ЮВО в рамках сдачи итоговой проверки выполняет стрельбы из всех видов оружия

На полигоне Николо-Александровский в Ставропольском крае в рамках итоговой проверки за летний период обучения военнослужащие казачьей мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО) приступили к выполнению упражнений контрольных стрельб из самоходных гаубиц «Мста-С», танков Т-72Б3, гранатометов и стрелкового вооружения.

Вместе с личным составом упражнения и нормативы по предметам боевой выполняют сдают командиры взводов, рот, батальонов, батарей и дивизионов. Офицеры, в частности, проходят испытания по тактической, огневой подготовке и вождению боевых машин.

На контрольных занятиях по вождению экипажи преодолевают препятствия и выполняют нормативы по погрузке боевой техники на железнодорожные платформы.

Нормативы и упражнения выполняются в дневное и ночное время с применением приборов и прицелов ночного видения.

К контрольной проверке привлечено около 1500 военнослужащих, задействовано более 300 единиц вооружения и военной техники.

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