23.10.2017 (10:43)

В Ростовской области экипажи «Терминаторов» авиасоединения ЮВО нанесли ракетный удар по бронетехнике условного противника

Экипажи транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8 АМТШ «Терминатор» авиационного соединения армейской авиации Южного военного округа, базирующегося в Ростовской области, нанесли ракетный удар по бронетехнике условного противника при выполнении зачетных упражнений в рамках сдачи итоговой проверки за учебный год.

В ходе полетов летчики выполнили также сложные маневры с целью ухода от удара средств ПВО «противника» с подавлением его радиолокационных средств.

По наведению с командного пункта вертолеты по парам вышли в назначенный район, отработали поиск и классификацию целей, после чего провели практические стрельбы с применением управляемых ракет и пушечного вооружения.

Сложность полетов заключалась в том, что экипажи действовали на предельно малой высоте, с целью маскировки используя рельеф местности.

Учебно-боевые задачи выполнялись также в ночное время с использованием спутниковых систем навигации, инфракрасной аппаратуры и проборов ночного видения.

Кроме того, экипажи отработали элементы повторного захода для атаки, прикрытия друг друга и ухода из-под ответного удара условного противника.

Всего было задействовано около 20 экипажей.

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