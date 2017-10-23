23.10.2017 (10:31)

Более 3000 мотострелков ЮВО в Чечне приступили к сдаче итоговой проверки

На полигонах Калиновский, Гвардеец и Альпийский мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Чеченской Республике, более 3 тыс. военнослужащих сдают итоговую проверку за 2017 учебный год.

Экипажи боевых машин мотострелковых бригад, укомплектованных исключительно военнослужащими по контракту, выполнят нормативы по вождению гусеничной и колёсной техники, упражнениям контрольных стрельб из стрелкового оружия, вооружения танков Т-72Б3, бронетранспортеров БТР-82А и самоходных гаубиц «Мста-С» в сложных условиях горно-лесистой местности в дневное и ночное время суток.

Военнослужащие по контракту, получившие в ходе итоговой проверки неудовлетворительные оценки, в дальнейшем будут рассмотрены на заседаниях аттестационных комиссий на предмет целесообразности дальнейшего прохождения ими службы в рядах Вооруженных Сил РФ.

После проведения проверки военнослужащие займутся переводом вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации.

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