23.10.2017 (10:23)

В Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ состоялся офицерский бал, посвященный 185-летию знаменитого учебного заведения

В Военной академии Генерального штаба проведен Осенний офицерский бал, посвященный 185-летию знаменитого учебного заведения.

Слушатели, преподаватели и члены их семей провели замечательный вечер, получили возможность поближе познакомиться друг с другом, а также насладиться эстрадной музыкой в исполнении концертной группы Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, эстрадно-джазового оркестра под управлением А. Балина, концертного ансамбля 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения.

Украшением вечера стало дефиле оркестра курсантов военного института военных дирижёров Военной университета Министерства обороны Российской Федерации.

Открывая бал, временной исполняющий обязанности начальника академии генерал-лейтенант Сергей Чварков отметил, что «сегодняшний бал посвящен 185-й годовщине академии, пусть он останется в вашей памяти ярким событием этого юбилейного года».

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