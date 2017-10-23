23.10.2017 (08:09)

Истребители ВВО выполнили ночные полеты в стратосферу

Летчики истребительной авиации Восточного военного округа на самолетах Су-30СМ выполнили полеты в стратосферу в рамках проводимых сборов на базе истребительной авиачасти, дислоцированной в Хабаровском крае.

Одной из особенностей учебно-тренировочных полетов в стратосферу, которые проводились в диапазоне высот от 14 до 16 тысяч метров, стало выполнение данного полетного задания в ночное время суток.

Кроме этого, экипажи отработали один из сложнейших элементов летной подготовки – дозаправку в воздухе от танкера Ил-78М.

В ходе проведения полетов летчики современных истребителей Су-35С отработали задачи по ведению воздушного боя с самолетами условного противника. Они выполнили поиск и обнаружение летательных аппаратов «противника», в роли которых выступила пара истребителей Су-35С.

Во время учебного боя были отработаны элементы сложного пилотажа, в том числе «Бочка», «Горки» с наклоном до 60 градусов, «Форсированные развороты».

Отдельным тактическим заданием для экипажей стала посадка на условно зараженный аэродром.

Данные сборы проводятся в рамках боевой подготовки и направлены на совершенствование профессионального мастерства летного и технического составов.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице