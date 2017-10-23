23.10.2017 (08:02)

Расчеты ЗРПК «Панцирь-С» ВВО отразили нападение «террористов» и уничтожили воздушные цели условного противника

В Хабаровском крае состоялось тактическое учение с военнослужащими соединения противовоздушной обороны Восточного военного округа.

В ходе практической части учения расчеты новейших зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» совершили марш на штатной технике в заданный район.

При проведении марша военнослужащие преодолели условно зараженные участки местности, используя функционал боевых машин.

Помимо этого, при проведении активной фазы группа условных террористов заблокировала участок дороги на маршруте следования ЗРПК «Панцирь-С» и организовала засаду.

Зенитчики отработали комплекс мероприятий по противодействию условным террористам с применением штатного вооружения, в ходе состоявшегося учебного боя все нападавшие были уничтожены.

После прибытия в заданный район военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию комплексов на неподготовленной местности.

Кроме того, были отработаны задачи по поиску, инициализации, сопровождению и уничтожению воздушных целей условного противника с проведением электронных пусков.

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