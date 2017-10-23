23.10.2017 (07:14)
Творческие коллективы Тихоокеанского флота и ВМС Индии выступили с совместным концертом для участников учения «ИНДРА-2017»
В клубе отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота во Владивостоке в рамках культурной программы международного российско-индийского межвидового учения «ИНДРА-2017» прошел концерт творческих коллективов военных флотов двух стран.
В зрительном зале собрались более 300 военнослужащих – участников учения, представители штаба руководства от российской и индийской стороны.
Артисты ансамбля Песни и пляски Тихоокеанского флота представили вниманию зрителей свои лучшие вокальные и танцевальные номера.
В свою очередь, духовой оркестр ВМС Индии исполнил кавер-версии известных мировых хитов, блюзовые и джазовые композиции, а также подарил российским зрителям зажигательную «Калинку-малинку».
В завершение концерта артисты двух стран, под аплодисменты зрителей, обменялись памятными подарками.
Ранее военнослужащие ВС Индии посетили музейный комплекс «Подводная лодка «С-56», побывали в Дальневосточном филиале парка «Патриот» и посетили Ворошиловскую береговую артиллерийскую батарею.
Справочно:
В текущем году международное учение «ИНДРА-2017» впервые проходит в межвидовом формате по единому замыслу. Вместо проводимых ранее учений «Индра-Неви-2016», «АвиаИндра-2016» и «Индра-2016» спланировано одно учение с привлечением боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии, авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа и сухопутных подразделений индийской армии.