23.10.2017 (07:14)

Творческие коллективы Тихоокеанского флота и ВМС Индии выступили с совместным концертом для участников учения «ИНДРА-2017»

В клубе отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота во Владивостоке в рамках культурной программы международного российско-индийского межвидового учения «ИНДРА-2017» прошел концерт творческих коллективов военных флотов двух стран.

В зрительном зале собрались более 300 военнослужащих – участников учения, представители штаба руководства от российской и индийской стороны.

Артисты ансамбля Песни и пляски Тихоокеанского флота представили вниманию зрителей свои лучшие вокальные и танцевальные номера.

В свою очередь, духовой оркестр ВМС Индии исполнил кавер-версии известных мировых хитов, блюзовые и джазовые композиции, а также подарил российским зрителям зажигательную «Калинку-малинку».

В завершение концерта артисты двух стран, под аплодисменты зрителей, обменялись памятными подарками.

Ранее военнослужащие ВС Индии посетили музейный комплекс «Подводная лодка «С-56», побывали в Дальневосточном филиале парка «Патриот» и посетили Ворошиловскую береговую артиллерийскую батарею.

Справочно:

В текущем году международное учение «ИНДРА-2017» впервые проходит в межвидовом формате по единому замыслу. Вместо проводимых ранее учений «Индра-Неви-2016», «АвиаИндра-2016» и «Индра-2016» спланировано одно учение с привлечением боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии, авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа и сухопутных подразделений индийской армии.

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