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23.10.2017 (06:13)

Спецназ ЦВО провел в Поволжье учение по итогам летнего периода обучения

Подразделения специального назначения Центрального военного округа провели в регионах Поволжья учение в рамках контрольной проверки за летний период обучения.

Группы спецназа выполнили многокилометровые марши и скрытное проникновение в зоны, подконтрольные незаконным вооруженным формированиям, определили координаты объектов, которые влияют на их боеспособность, и передали эти данные в вышестоящие штабы. Спецназовцам предстояло обнаружить критически важные объекты противника и передать их местоположение для дальнейшего нанесения по ним ракетных ударов. При этом в ходе перемещения по незнакомой местности спецназовцев ждали внезапные засады и налеты противника.

Учение проходило несколько дней. В нем принимали участие более 400 военнослужащих.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Учения , Восточный военный округ , Спецназ
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