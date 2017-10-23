23.10.2017 (02:15)

Дому офицеров Белогорского гарнизона исполнилось 80 лет

80 лет исполнилось одному из старейших учреждений культуры на Дальнем Востоке - Дому офицеров Белогорского гарнизона. В субботу творческий коллектив принимал поздравления и подарил пришедшим гостям концерт.

С 1937 года коллектив ГДО провел более 5 тысяч концертов и выездных выступлений в полевых условиях, проводя порой по несколько концертов за день.

Сегодня Дом офицеров Белогорского гарнизона – это современное учреждение культуры Восточного военного округа, расположенное г. Белогорске Амурской области. В учреждении постоянно работает музей, библиотека, множество разносторонних кружков не только для детей военнослужащих, но и всех жителей города. Проводятся конкурсы. Долгие годы руководителем коллектива является Липчук Виктор Васильевич.

В текущем году значительно обновлена материальная база Дома офицеров. Парк и спортивные объекты, прилегающие к ГДО, реконструированы. Построен теннисный корт и ряд других спортивных точек.

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