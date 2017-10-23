23.10.2017 (02:15)
Дому офицеров Белогорского гарнизона исполнилось 80 лет
80 лет исполнилось одному из старейших учреждений культуры на Дальнем Востоке - Дому офицеров Белогорского гарнизона. В субботу творческий коллектив принимал поздравления и подарил пришедшим гостям концерт.
С 1937 года коллектив ГДО провел более 5 тысяч концертов и выездных выступлений в полевых условиях, проводя порой по несколько концертов за день.
Сегодня Дом офицеров Белогорского гарнизона – это современное учреждение культуры Восточного военного округа, расположенное г. Белогорске Амурской области. В учреждении постоянно работает музей, библиотека, множество разносторонних кружков не только для детей военнослужащих, но и всех жителей города. Проводятся конкурсы. Долгие годы руководителем коллектива является Липчук Виктор Васильевич.
В текущем году значительно обновлена материальная база Дома офицеров. Парк и спортивные объекты, прилегающие к ГДО, реконструированы. Построен теннисный корт и ряд других спортивных точек.