23.10.2017 (01:25)

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота и ВМС Индии в ходе первого межвидового учения «ИНДРА-2017» преодолели полосу препятствий

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота и ВМС Индии в рамках двустороннего межвидового учения «ИНДРА-2017» провели соревнование групп по антитеррористической деятельности на полигоне «Горностай» под Владивостоком.

В рамках береговой части международного учения «ИНДРА-2017» морские пехотинцы ВМФ России и ВМС Индии провели соревнование на «Полосе препятствий», оборудованной на полигоне «Горностай».

В ходе прохождения дистанции, группы по антитеррористической деятельности со штатным оружием и в экипировке преодолевали двухметровый забор, кирпичную стену, проволочные заграждения на низких и высоких кольях, участок железной дороги. Часть трассы проходила через тоннель, систему подземных коммуникаций и ров с водой. Протяженность маршрута с 19 препятствиями составила 1200 метров.

Военнослужащие двух стран в составе отделений выполнили упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и гранатомётов по мишеням, находящимся на различном удалении.

По итогам соревнования на полосе препятствий и по результатам выполнения стрельб команда морских пехотинцев Тихоокеанского флота одержала победу.

Справочно:

В текущем году международное учение впервые проходит в межвидовом формате по единому замыслу. Вместо проводимых ранее учений «Индра-Неви-2016», «АвиаИндра-2016» и «Индра-2016» спланировано одно учение с привлечением боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии, авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа и сухопутных подразделений индийской армии.

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