22.10.2017 (23:29)

Иранские моряки посетили с экскурсиями музеи города Махачкала

Отряд боевых кораблей Военно-Морских Сил Исламской Республики Иран (ОБК ВМС ИРИ) в составе эсминца «Дамаванд» и ракетного катера «Пейкан» находится с неофициальным визитом в пункте базирования Каспийской флотилии (КФл) - порт Махачкала.

В ходе неофициального визита командование Каспийской флотилии и глава города Махачкалы провели встречу с командованием ОБК ВМС ИРИ, в ходе которой стороны обсудили вопросы сотрудничества между флотами двух государств в Каспийском море.

Помимо официальных мероприятий экипажи иранских кораблей посетили музей истории города Махачкала и музей Изобразительных искусств, а также совершили экскурсионную прогулку по крепости Нарын-Кала, в городе Дербент.

В порт Махачкала отряд кораблей иранских ВМС прибыл во второй раз, всего же за последние четыре года это уже четвёртый дружественный визит ОБК ВМС ИРИ в пункты базирования российских кораблей. В ходе предыдущих визитов, в июне 2013, октябре 2015 и марте 2017 года иранские моряки посетили порты Астрахань и Махачкала.

Неофициальный визит проходил в период с 20 по 23 октября текущего года.

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