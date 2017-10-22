22.10.2017 (23:54)

Совместная миссия Турции и Финляндии выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на турецком самолете наблюдения СН-235

В период с 23 по 27 октября с.г рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Турции и Финляндии выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на турецком самолете наблюдения СН-235.

В ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и порядок применения предусмотренной Договором аппаратуры наблюдения.

Самолет наблюдения СН-235 относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных Договором.

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