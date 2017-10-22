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22.10.2017 (23:54)

Российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете Ан-30Б над территорией Королевства Дания

В рамках реализации международного Договора по открытом небу российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете Ан-30Б над территорией Королевства Дания.

Наблюдательный полет максимальной дальностью до 1400 километров будет выполняться в период с 23 по 27 октября 2017 г. с аэродрома открытого неба Ольборг.

Российский самолет будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а датские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных Договором.

Выполнение наблюдательных полетов в рамках Договора содействует большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников. Это сорок седьмой наблюдательный полет Российской Федерации над территориями государств-участников Договора в 2017 году.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Международная деятельность
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