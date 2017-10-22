22.10.2017 (23:54)
Российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете Ан-30Б над территорией Королевства Дания
В рамках реализации международного Договора по открытом небу российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете Ан-30Б над территорией Королевства Дания.
Наблюдательный полет максимальной дальностью до 1400 километров будет выполняться в период с 23 по 27 октября 2017 г. с аэродрома открытого неба Ольборг.
Российский самолет будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а датские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных Договором.
Выполнение наблюдательных полетов в рамках Договора содействует большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников. Это сорок седьмой наблюдательный полет Российской Федерации над территориями государств-участников Договора в 2017 году.