22.10.2017 (23:52)

Российская группа инспекторов планирует провести инспекцию указанного района на территории Бельгии

В период с 23 по 26 октября 2017 г. в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести инспекцию указанного района на территории Бельгии.

Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности, или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению. Площадь такого района будет охватывать около 16 тысяч квадратных километров.

В ходе мероприятия российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о проводимой в указанном районе военной деятельности, информацию о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях вооруженных сил Бельгии и информацию о запланированном. Бельгией в период с 23 по 27 октября 2017 года полевом учении - «Штормовой прилив 2017».

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