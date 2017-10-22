22.10.2017 (23:52)
Российская группа инспекторов планирует провести инспекцию указанного района на территории Бельгии
В период с 23 по 26 октября 2017 г. в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести инспекцию указанного района на территории Бельгии.
Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности, или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению. Площадь такого района будет охватывать около 16 тысяч квадратных километров.
В ходе мероприятия российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о проводимой в указанном районе военной деятельности, информацию о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях вооруженных сил Бельгии и информацию о запланированном. Бельгией в период с 23 по 27 октября 2017 года полевом учении - «Штормовой прилив 2017».