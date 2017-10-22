22.10.2017 (23:50)

Российская группа инспекторов планирует провести инспекцию района на территории Италии

В период с 23 по 26 октября 2017 г. в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести инспекцию указанного района на территории Италии.

Инспекция проводится в целях определения масштабов военной деятельности, осуществляемой в пределах указанного района, или отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению. Площадь такого района будет охватывать около 18 тысяч квадратных километров.

В ходе мероприятия российские инспекторы посетят полигоны, а также получат брифинги от командования формирований и воинских частей о проводимых учениях на северо-западе Италии.



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