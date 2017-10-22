22.10.2017 (22:43)

Вертолет Ми-26 планируют модернизировать

Предприятие производитель подготовил проект модернизации вертолета Ми-26 для российских ВКС. В настоящее время н уже ведутся работы по созданию опытного образца нового Ми-26Т2В с последующим выполнением комплекса летных испытаний.

Модернизированный Ми-26Т2В является тяжелым широкофюзеляжным транспортным вертолетом грузоподъемностью 20 тонн. Количество членов экипажа обновленной модификации останется прежним – 5 человек.

Новая машина сможет обеспечивать полеты в условиях любого региона, в том числе, со сложными физико-географическими и неблагоприятными климатическими условиями. Также вертолет сможет эксплуатироваться в условиях необорудованных трасс и по маршрутам вне трасс, над безориентирной местностью, в условиях огневого и информационного противодействия противника.

Машина оборудована современным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования НПК90-2, который обеспечивает пилотирование вертолета днем и ночью с выполнением автоматического полета по маршруту, выходом в заранее заданную точку и заходом на посадку, а также предпосадочное маневрирование и возврат на основной или запасной аэродром. Бортовой комплекс обороны вертолета обеспечивает защиту вертолета от поражения ракет с радио- и оптико-электронным наведением.

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