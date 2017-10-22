22.10.2017 (22:32)

В Ростове на Дону открылся образовательного центра «ДОСААФ – ДГТУ»

В Ростове на Дону состоялось торжественное открытие местного отделения образовательного центра «ДОСААФ – ДГТУ».

ДОСААФ и Донской государственный технический университет объединили усилия по развитию патриотического движения в регионе и реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы.

Главной задачей образовательного центра «ДОСААФ-ДГТУ» будет развитие на Дону военно-прикладных видов спорта, подготовка специалистов массовых технических профессий и технического творчества с целью патриотического воспитания молодежи и укрепления обороноспособности страны.

Для успешной реализации этой программы ВУЗ обладает всей необходимой инфраструктурой, включая факультет военного обучения. 14 студенческих спортивных клубов и структурных подразделений ДГТУ станут частью местного отделения ДОСААФ. Участники образовательного центра смогут освоить навыки управления беспилотными летательными аппаратами, заниматься в спортивно-техническом, стрелковом, кинологическом и парашютном клубах.

«ДОСААФ – ДГТУ» призван содействовать образовательным учреждениям Ростовской области в получении гражданами начальных знаний в области обороны. Отделению отведена роль в подготовке интеллектуального кадрового состава для прохождения службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.

В торжественном открытии приняли участие: председатель ДОСААФ России Александр Колмаков, депутат Государственной Думы Российской Федерации Виктор Водолацкий, заместитель полномочного представителя президента РФ в ЮФО Владимир Гурба, первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов и др.

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