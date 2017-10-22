22.10.2017 (21:30)

На базе Военно-медицинской академии прошли сборы начальников довузовских образовательных организаций Минобороны

19-20 октября 2017 г. в Санкт-Петербурге прошел сбор с начальниками медицинских пунктов довузовских образовательных организаций, находящихся в ведении Министерства обороны России. В Петербург приехали представители 28 федеральных государственных образовательных организаций со всей страны.

В первый день сбора ведущие специалисты Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова довели до обучаемых требования нормативно-правовых актов, которые регламентируют организацию медицинского обеспечения повседневной деятельности довузовских образовательных организаций. В Нахимовском военно-морском училище состоялись практические занятия.

Во второй день в конференц-зале многопрофильной клиники Военно-медицинской академии прошел круглый стол, на котором представители Главного военно-медицинского управления Министерства обороны, Главного центра военно-врачебной экспертизы и медицинских служб военных округов дали исчерпывающие ответы на все интересующие участников сбора вопросы.

Начальник отдела специализированной медицинской помощи 1 управления ГВМУ полковник медицинской службы Владимир Вениаминович Алексеев подводя итоги двухдневных сборов заявил, что цели встречи были достигнуты. Он поблагодарил Военно-медицинскую академию за хорошую организацию мероприятия и отметил, что подобные сборы очень важны и будут проводиться на регулярной основе.

По окончании встречи все желающие отправились на ознакомительную экскурсию по многопрофильной клинике Военно-медицинской академии, где участники сбора имели возможность увидеть самое современное медицинское оборудование, ознакомиться с уникальными результатами его применения и получить представление о перспективах развития системы оказания высокотехнологичной медицинской помощи в Вооруженных силах Российской Федерации.

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