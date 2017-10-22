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22.10.2017 (21:16)

В Челябинске высадился «Кинодесант» из звезд эстрады и спорта

 «Кинодесант» из звезд эстрады и спорта высадится на базе филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Челябинске в рамках культурной акции, организованной Министерством обороны России. Среди гостей – солист группы «Лесоповал» Сергей Куприк, певица Юлия Беретта, автор киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, ВИА «Форпост», экстремальная силовая команда «Русские медведи».

 Артисты и спортсмены провели большой концерт и мастер-классы для военнослужащих и членов их семей. Приняли участие в церемонии вручения Юнармейских знамен новым отрядам, увидели, как учатся и живут будущие штурманы и офицеры боевого управления в военном ВУЗе.

«Для нас большая честь принять в Челябинске акцию «Кинодесант». Военнослужащие авиационного гарнизона и курсанты смогли познакомиться со звездами эстрады и спорта, пообщаться с ними. Это действительно уникальная возможность, которая без сомнения, запомнится надолго», - рассказал начальник филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Челябинске полковник Игорь Шведов.

Завершилась акция показом художественного фильма «Союз-7» для военнослужащих и членов их семей в Челябинском и Чебаркульском гарнизонах.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ
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