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22.10.2017 (17:00)

«Красная звезда» рассказывает о Московском военно-музыкальном училище имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова

В номере понедельника публикуется материал о Московском военно-музыкальном училище имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова, которое отмечает в эти дни свое 80-летие.

Сообщается об итогах официального визита в Сербию Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу, в ходе которого, в частности, прошла торжественная церемония передачи Сербии шести истребителей МиГ-29, выделенных по решению Президента России в качестве военно-технической помощи.

В преддверии Дня подразделений специального назначения, который отмечается 24 октября, публикуется репортаж из Псковской области, где корреспонденту «Красной звезды» в порядке исключения разрешили прожить в полевых условиях один день «по-спецназовски».

Кроме того, газета рассказывает о прошедшем в Приморье тактическом учении с гвардейской десантно-штурмовой бригадой.

Ситуации в Афганистане, где активизировались ячейки международных террористических организаций, посвящен материал, в котором излагается оценка событий бывшим руководителем пакистанской разведки генерал-лейтенантом Асадом Дуррани.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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