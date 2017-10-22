22.10.2017 (17:00)
«Красная звезда» рассказывает о Московском военно-музыкальном училище имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова
В номере понедельника публикуется материал о Московском военно-музыкальном училище имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова, которое отмечает в эти дни свое 80-летие.
Сообщается об итогах официального визита в Сербию Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу, в ходе которого, в частности, прошла торжественная церемония передачи Сербии шести истребителей МиГ-29, выделенных по решению Президента России в качестве военно-технической помощи.
В преддверии Дня подразделений специального назначения, который отмечается 24 октября, публикуется репортаж из Псковской области, где корреспонденту «Красной звезды» в порядке исключения разрешили прожить в полевых условиях один день «по-спецназовски».
Кроме того, газета рассказывает о прошедшем в Приморье тактическом учении с гвардейской десантно-штурмовой бригадой.
Ситуации в Афганистане, где активизировались ячейки международных террористических организаций, посвящен материал, в котором излагается оценка событий бывшим руководителем пакистанской разведки генерал-лейтенантом Асадом Дуррани.