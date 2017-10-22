22.10.2017 (16:41)

Военную и специальную технику РВСН переводят на режим зимней эксплуатации

В воинских частях и соединениях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) осуществляется перевод военной и специальной техники на режим зимней эксплуатации.

Сезонное техническое обслуживание пройдёт военная и специальная техника, находящаяся на вооружении РВСН, начиная от легковых автомобилей и заканчивая автономными пусковыми установками.

В ходе перевода на режим зимней эксплуатации будет обслужено более 6000 единиц вооружения. Проверку работоспособности его агрегатов, электрических и информационных систем, различные регулировки, замену масел, смазок, охлаждающей жидкости проведут около 2 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей РВСН. Для работ в пунктах технического обслуживания и ремонта парков соединений и частей развернуто свыше 200 рабочих мест и постов обслуживания.

По результатам перевода командованием соединений и частей будут проведены смотры готовности вооружения и парков боевых машин к эксплуатации в зимних условиях.

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