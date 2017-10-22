Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

22.10.2017 (14:20)

На Северном флоте начался чемпионат по волейболу

В универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» главной базы Северного флота – города Североморска состоялось торжественное открытие первого за многие годы Чемпионата флота по волейболу. Церемония прошла под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова, который приветствовал команды волейболистов и принял парад участников соревнований.

Командующий отметил важность проведения спортивных мероприятий подобного уровня для пропаганды здорового образа жизни военнослужащих и совершенствования их физической подготовки.

В нынешнем чемпионате принимают участие 9 команд основных объединений и соединений флота: подводных сил, Кольской флотилии разнородных сил, армии ВВС и ПВО, армейского корпуса, дивизии ракетных кораблей и материально-технического обеспечения.

Первые игры состоялись в Североморске на двух волейбольных площадках УСТК «Старт». Всего будет проведено 36 матчей на базе спортивных комплексов в трёх гарнизонах флота: Североморске, Гаджиево и Полярном.

Завершится чемпионат в субботу 28 октября награждением победителей и призёров. Торжественная церемония также состоится в УСТК «Старт» главной базы Северного флота.

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Северный флот , Спорт
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false