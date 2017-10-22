22.10.2017 (13:50)

В Челябинске около 50 школьников вступили в ряды Юнармии

В филиале ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Челябинске состоялась торжественная церемония вручения знамен двум новым юнармейским отрядам «Наследники героев» и «Орлята Урала». Они созданы на базе средней школы №28 г. Челябинска и Теченской средней школы Сосновского района Челябинской области. Всего ряды Юнармии пополнили более 50 ребят.

Принимали школьников в ряды юнармейцев начальник управления культурно-досуговой работы Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Виктор Узиюк и начальник филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Челябинске полковник Игорь Шведов.

«Сегодня вы не просто становитесь частью Юнармейского движения. Вы принимаете обязательство быть верными всему армейскому братству, пополняете ряды защитников Отечества. И это не только большая честь, но и огромная ответственность», - обратился с приветственным словом к юнармейцам полковник Виктор Узиюк.

Почётными гостями на мероприятии стали Митрополит Челябинский и Миасский Никодим и Герой Советского Союза выпускник Челябинского училища штурманов Валерий Бурков.

После торжественной церемонии юнармейцы побывали на военном аэродроме «Шагол» где познакомились с боевыми и учебно-тренировочными самолетами, стоящими на вооружении Воздушно-космических сил России.

«Наследники героев» и «Орлята Урала» стали не первыми юнармейскми отрядами, созданными при содействии филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Челябинске. Военный ВУЗ уже более года шефствует над отрядом «Юные штурманы». Созданный в 2016 году он стал первым юнармейским отрядом в Челябинской области.

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