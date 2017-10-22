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22.10.2017 (13:45)

В 49 армии Южного военного округа от гриппа привиты более 95% военнослужащих

Командование 49-й общевойсковой армии Южного военного округа в период межсезонья уделяет особое внимание профилактике заболеваний гриппом среди личного состава.

Все воинские части обеспечены современными противовирусными средствами. В настоящий момент прививки сделаны более 90% военнослужащих. В первую очередь вакцинацию проходят прибывающие в воинские части новобранцы.

В казармах, где проживает личный состав, постоянно ведется мониторинг температурного режима — поддерживается температура не ниже +20 градусов — организовано проветривание и дезинфекция спальных помещений. В местах проведения полевых занятий развернуты пункты обогрева личного состава, оборудованы места для просушки обмундирования и обуви, организованы дополнительное питание и выдача горячего чая.

Рацион питания солдат и сержантов обогащен фруктами, а также луком, чесноком, салом-шпиком, витаминами и плодово-ягодными соками. Ежедневно проводится медицинский осмотр личного состава.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Медицина , Военная служба по призыву , Служба по контракту , Южный военный округ
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