22.10.2017 (13:35)
Юнармейцы в Ставропольском крае оказывают адресную поддержку ветеранам Великой Отечественной войны
В Ставропольском крае воспитанники военно-патриотического общественного движения «Юнармия» совместно с волонтерами МКУ «Молодежный центр», в рамках Всероссийской акции «Успей сказать спасибо» оказали адресную помощь ветерану Великой Отечественной войны, ветерану труда Нине Антоновне Халеевой.
Специалисты и волонтеры МКУ «Молодежный центр» и активисты «Юнармии» привезли Нине Антоновне линолеум и другие строительные материалы и совместно с внуками и правнуками провели косметический ремонт в её доме.
Нина Антоновна поблагодарила всех в участников акции и рассказала о военном времени, о молодых ребятах того времени, что провели детство на войне и на военных заводах.
Волонтерская акция «Успей сказать «Спасибо!» проходит в Ставропольском крае с января по декабрь 2017 года. Её целью является нравственное и героико-патриотическое воспитание молодежи.