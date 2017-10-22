22.10.2017 (13:35)

Юнармейцы в Ставропольском крае оказывают адресную поддержку ветеранам Великой Отечественной войны

В Ставропольском крае воспитанники военно-патриотического общественного движения «Юнармия» совместно с волонтерами МКУ «Молодежный центр», в рамках Всероссийской акции «Успей сказать спасибо» оказали адресную помощь ветерану Великой Отечественной войны, ветерану труда Нине Антоновне Халеевой.

Специалисты и волонтеры МКУ «Молодежный центр» и активисты «Юнармии» привезли Нине Антоновне линолеум и другие строительные материалы и совместно с внуками и правнуками провели косметический ремонт в её доме.

Нина Антоновна поблагодарила всех в участников акции и рассказала о военном времени, о молодых ребятах того времени, что провели детство на войне и на военных заводах.

Волонтерская акция «Успей сказать «Спасибо!» проходит в Ставропольском крае с января по декабрь 2017 года. Её целью является нравственное и героико-патриотическое воспитание молодежи.

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