22.10.2017 (13:20)

Военнослужащие ЮВО в Армении сдают итоговую проверку по физической подготовке

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении сдают итоговую проверку по физической подготовке за летний период обучения. Более 2 тысяч военнослужащих в Гюмрийском и Ереванском военных гарнизонах в течение недели будут оценены за сдачу нормативов в упражнениях на силу, скорость, выносливость и ловкость.

В текущем учебном периоде упражнения на быстроту и выносливость оцениваются не только по результатам бега на 60, 100, 1000 и 3000 м, но и по плаванию на дистанцию 50, 100 и 500 м соответственно, для военнослужащих-женщин – на 300 м.

В силовые упражнения, кроме подтягивания на перекладине и сгибание-разгибание рук лёжа в упоре, добавлен жим 70-килограммовой штанги из положения лёжа. На оценку «отлично» необходимо выполнить его не менее 21 раза.

Ещё одно нововведение – проверка на ловкость. Военнослужащий за 9 секунд, чтобы получить оценку «отлично», должен пройти по гимнастическому бревну длиной 5 метров лицом вперёд, обратно спиной вперёд, затем левым боком и завершить упражнение соскоком правым боком.

Военнослужащие, получившие отличную оценку, а также первый, второй, и высший квалификационный уровень физической подготовленности будут иметь право на получение ежемесячной денежной надбавки в течение всего последующего года, которая составляет до 100% должностного оклада.

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