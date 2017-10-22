22.10.2017 (12:50)

Военнослужащие Вооруженных Сил России и Индии провели во Владивостоке соревнования по футболу, настольному теннису и волейболу

Сегодня во Владивостоке на базе спортивных объектов частей Тихоокеанского флота военнослужащие Вооруженных Сил России и Индии, принимающие участие в первых международных межвидовых учениях «ИНДРА-2017», провели товарищеские встречи по футболу, волейболу и настольному теннису.

В мероприятиях, организованных Спортивным комитетом Тихоокеанского флота участвовали более 150 военнослужащих ТОФ и ВС Индии.

Во всех товарищеских встречах в упорной борьбе победили моряки-тихоокеанцы.

По итогам соревнований команды были награждены грамотами от Спортивного комитета Тихоокеанского флота, и капитаны команд обменялись памятными подарками.

Справочно:

В текущем году международное учение впервые пройдет в межвидовом формате по единому замыслу. Вместо проводимых ранее учений «Индра-Неви-2016», «АвиаИндра-2016» и «Индра-2016» спланировано одно учение с привлечением боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии, авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа и сухопутных подразделений индийской армии.

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