22.10.2017 (12:40)

Более 45 тысяч студентов попробовали блюда с полевой кухни

Более 20 тыс. обедов и более чем 8,500 ужинов приготовили повара на военных полевых кухнях для участников и волонтеров Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

Студенты поблагодарили организаторов и Минобороны за предоставленную возможность попробовать вкусную и здоровую пищу, приготовленную на военных полевых кухнях. Многие и не представляли, что на военных полевых кухнях можно готовить такие разнообразные блюда от гречневой каши с мясом и до плова, а для иностранных студентов эта техника и приготовленные блюда оказалась экзотической диковинкой.

За шесть дней в Олимпийском парке Министерство обороны на 20 полевых кухнях было приготовлено около 30 тысяч порций, а количество студентов попробовавших кулинарные изыски с военных кухонь выше в 1,5 раза по сравнению с количеством приготовленного.

На полевых кухнях готовили гражданские повара, прошедшие специальную подготовку. Военные специалисты оказали всестороннюю помощь в эксплуатации и выделении технических средств.

Все блюда готовились блюда с учетом пожеланий волонтерского движения.

Всемирный фестиваль молодёжи и студентов (ВФМС) завершился.

А полевые кухни сегодня отправились в воинские части южного военного округа.

Форум объединил более 50 тысяч молодых людей со всей планеты, главная его цель — наладить взаимопонимание между представителями разных культур и религий.

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