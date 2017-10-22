22.10.2017 (12:20)

Российские летчики оказали помощь детям – аутистам в Киргизии

Военнослужащие объединенной российской авиабазы ОДКБ «Кант» посетили ресурсный центр «Рука в руке». Другими словам, это общественное объединение родителей детей аутистов. «Рука в руке» - единственный центр Кыргызстана, где занимаются развитием и лечением детей с различными формами заболевания.

Персонал и педагоги - настоящие профессионалы своего дела. Они занимаются не только с детьми, но и с их родителями: обучают их методикам, схемам, правилам общения и реабилитации детей. Многие родителей занимаются не только со своими детьми, но и проводят групповые занятия с другим и помогают остальным.

Педагоги «Рука в руке» готовят ребят к взрослой жизни и обучают наиболее востребованным профессиям, например, пекаря. У центра есть своя небольшая пекарня, где дети могут не только заниматься развитием и обучаться, но и обеспечивать себя вкусными сдобами. Зная это, летчики привезли пару мешков муки для будущих кулинаров.

В этом году ресурсный центр переехал в новое здание. Российские военнослужащие очень высоко оценили вклад мэра города Бишкек А. Ибраимова в это событие, ведь именно он непосредственно помог и выделил здание для размещения центра. Албек Сабирбекович сам вырастил и воспитал шестерых детей, и он как никто другой знает насколько дети важны в нашей жизни.

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