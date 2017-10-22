22.10.2017 (11:59)

Помощник командира 90-й танковой дивизии по работе с верующими военнослужащими принял участие во всероссийской конференции в Челябинске

В Челябинске состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Духовные аспекты национальной безопасности России. Духовная основа воинского служения». В ней приняли участие более 300 представителей органов власти и местного самоуправления, общественных организаций, национальных общин и конфессий Челябинской области. Среди участников был помощник командира 90-й гвардейской Витебско-Новгородской танковой дивизии иерей Илья Шамрай, который поделился опытом организации взаимодействия с воинскими частями Центрального военного округа

Собравшихся благословил митрополит Челябинский и Миасский Никодим, определивший значимость сохранения духовных основ патриотизма, воспитания осознанного служения Родине. Участников приветствовал начальник управления общественных связей Правительства Челябинской области Дмитрий Семёнов. Об опыте деятельности по воспитанию будущих защитников Отечества рассказали заместитель председателя областного Совета ветеранов полковник Сергей Седнев и протоиерей Игорь Шестаков, духовник Военно-патриотического молодежного объединения «Воин» имени героя Российской Федерации, майора ФСБ России Александра Перова. В рамках конференции прошла встреча с монахом Киприаном (в миру - полковником Валерием Бурковым), Героем Советского Союза.

На заседании секции «Опыт духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания в муниципальных образованиях Челябинской области», которое состоялось при поддержке Фонда Патриотического воспитания и военно-шефской деятельности и Совета шефов воинских частей были представлены практики различных уровней. Педагог средней школы №116 г. Челябинска, заместитель атамана Троицкого отдела Оренбургского казачьего войска Олег Кутепов обратил внимание на сочетание возможностей сотрудничества педагогов, родителей, общественников, эффективность системного подхода в работе с детьми. Председатель родительского комитета Совета шефов, руководитель областного центра «Пчелочка златая» Ирина Овчинникова познакомила коллег с формами работы некоммерческого объединения и отметила результативность объединения усилий энтузиастов и командования воинских частей.



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