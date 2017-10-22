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22.10.2017 (11:45)

Юнармейцы Амурской и Еврейской автономной областей приняли участие в военно-спортивной игре «Победа»

В столице Еврейской автономии состоялась открытая военно-спортивная игра «Победа» с привлечением 20 команд юнармейцев ЕАО и Амурской области.

Перед игрой прошла торжественная церемония посвящения 58 школьников ЕАО в юнармейцы. С учетом принятых юных патриотов количество участников движения достигло 379.

Участники игры соревновались в строевом выучке, огневой стрельбе из пневматических винтовок, умении оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему, показывали знание военной истории Отечества и в военизированном кроссе.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Военно-прикладной спорт , Спорт , Юнармия
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