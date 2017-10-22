22.10.2017 (11:37)

В Приамурском объединении ВВО приступили к увольнению военнослужащих по призыву, выслуживших установленные сроки службы

В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской, Еврейской автономной областях и Хабаровском крае, более 300 военнослужащих по призыву, выслуживших установленный срок, отправлены к местам проживания для постановки на воинский учет.

Отправка организована командирами соединений и воинских частей. Билеты на самолеты и железнодорожный транспорт приобретаются заблаговременно. Под особым контролем бронируются и приобретаются билеты для военнослужащих, убывающих в Якутию, на Камчатку и Сахалинскую область.

Более половины уволенных военнослужащих срочной службы, выслуживших установленный срок, награждены грамотами и рекомендательными письмами для дальнейшего трудоустройства в различные силовые структуры.

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