22.10.2017 (11:30)

Более 1000 новобранцев за первую неделю отправок в войска пополнили соединения и воинские части ЗВО

Более 1000 юношей, подлежащих призыву на военную службу и успешно прошедших заседания призывной комиссий в ходе осеннего 2017 года призыва, в первую же неделю отправок, пополнили войска Западного военного округа (ЗВО).

На сегодняшний день на территории 26 субъектов РФ, где дислоцированы войска (силы) ЗВО, работает 988 призывных комиссий. Призывную комиссию в каждом субъекте РФ возглавляет высшее должностное лицо.

На особом контроле штаба округа находится призыв на военную службу и отправка в войска граждан, прошедших подготовку по военно-учетным специальностям в образовательных организациях ДОСААФ России и среднего профессионального образования. Этой осенью значительная часть призывников уже имеет за плечами востребованную в армии военно-учетную специальность.

Гражданам, имеющим высшее образование, в соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 23 июня 2014 года № 159-ФЗ, предоставляется возможность выбора – проходить военную службу по призыву в течение одного года или по контракту в течение двух лет. Большая часть обладателей дипломов вузов, как показывает практика, пройдя собеседование, выбирает службу по контракту.

Осенний 2017 года призыв, как и предыдущий, проходит под постоянным общественным контролем и предполагает работу на постоянной основе в составе призывных комиссий представителей общественных организаций, а также сопровождение команд призывников родителями. Перед убытием в составе воинской команды к месту прохождения военной службы, призывники полностью переодеваются в военную форму одежды на сборном пункте военного комиссариата, а также получают армейские несессеры с предметами личной гигиены.

В штабе ЗВО работает телефонная «горячая линия» по вопросам призыва и прохождения военной службы для призывников и их родителей. Телефоны горячей линии в Санкт-Петербурге: (812) 494-26-00 и (812) 494-26-06 (каждый вторник и четверг с 10.00 до 12.00).

Осенний 2017 года призыв завершится 31 декабря 2017 года.



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