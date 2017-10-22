22.10.2017 (11:25)

В храме соединения ЮВО в Северной Осетии проведен обряд Крещения

В храме-часовне на территории мотострелковой бригады Южного военного округа, дислоцированной в Республике Северная Осетия – Алания, состоялся обряд Крещения. 17 военнослужащих по призыву изъявили желание приобщиться к православной вере.

Таинство Крещения военнослужащих по призыву совершил помощник командира мотострелковой бригады по работе с верующими военнослужащими протоиерей Отец Тимофей (Остаев). После совершения таинства военнослужащим были вручены нательные кресты и молитвословы, сборники православных молитв.

Православный храм в честь «Всех Святых России просиявших» был построен в феврале 2014 года и оборудован согласно всем канонам Православия. Его площадь позволяет вместить одновременно свыше 50 человек. В храме-часовне возведен иконостас, состоящий из 30 икон, которые были собраны семьями военнослужащих и гражданского персонала соединения.

Появление на территории воинской части храма-часовни значительно упростило участие военнослужащих и гражданского персонала в духовной жизни. Ранее они могли посещать церковь только по выходным и праздничным дням.

Теперь каждый военнослужащий в свободное от службы время может посетить воинский храм-часовню, где будут регулярно проводиться таинства крещения, совершаться молебны по православным праздникам и памятным дням истории Российского воинства.

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