22.10.2017 (11:20)

В Санкт-Петербурге стартует чемпионат ЗВО по мини-футболу

21 октября 2017 года стартовал чемпионат Западного военного округа (ЗВО) по мини-футболу среди управлений, отделов и служб.

Чемпионат проводится в соответствии с Планом физической подготовки военнослужащих управления ЗВО на 2017 учебный год. Турнир проходит на учебно-материальной базе филиала федерального автономного учреждения Министерства обороны Российской Федерации «Центральный спортивный клуб армии».

В чемпионате принимают участие команды 1 и 2 группы. В каждой команде 8 человек. Соревнования проводятся в 2 подгруппах по олимпийской системе.

Победителей наградят переходящим кубком, все футболисты получат медали и грамоты от спортивного комитета ЗВО.

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