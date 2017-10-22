22.10.2017 (11:15)

Летный состав авиационного полка ЗВО подготовит звено Су-35 для перелета на 8 тыс. км

Летный и технический состав авиационного полка Западного военного округа (ЗВО) приступил к подготовке перебазирования звена новейших многоцелевых истребителей Су-35 поколения 4++, принятых на заводе-изготовителе в Комсомольске-на-Амуре для включения в состав эскадрильи и постоянного базирования в Карелии.

Экипажи проведут облет новых истребителей, проверку двигателей, основных систем и агрегатов для перелета по маршруту протяженностью более 8 тыс. километров с тремя дозаправками на оперативных аэродромах Восточного и Центрального военных округов.

На аэродроме пройдет торжественная встреча летчиков и самолетов. В торжественной обстановке представители главы администрации республики, города, командование авиационной дивизии и личный состав истребительного авиационного полка. После постановки самолётов на место стоянки состоится ритуал освящения истребителей.

После перелета экипажи Су-35 приступят к выполнению плановых учебно-тренировочных полетов и заступят на боевое дежурство по охране воздушных рубежей северо-запада России.

Справочно:

Су-35 — глубоко модернизированный сверхманевренный, многофункциональный истребитель поколения 4++, в котором применены технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.

В отличие от своих предшественников самолет получил новые крыло, систему управления, двигатель с увеличенной тягой и поворотным вектором тяги, авионику на основе цифровой информационно-управляющей системы, интегрирующей системы бортового оборудования, радиолокационную станцию с фазированной антенной решеткой с большой дальностью обнаружения воздушных целей и увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей.

Радиолокационная заметность истребителя по сравнению с самолетами четвертого поколения, уменьшена в несколько раз.

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