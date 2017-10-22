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22.10.2017 (10:55)

В Карелии около 200 кадет вступили в ряды Юнармии

Принимали кадетов в ряды юнармейцев начальник регионального штаба юнармейского движения Республики Карелия Михаил Дийков и начальник штаба юнармейского движения Петрозаводского городского округа Дмитрий Александрович Королев.

С приветственным словом к ребятам обратился военный комиссар Республики Карелия Андрей Артемьев: «Вы сегодня принимаете обязательство быть верными армейскому братству. Вы пополняете ряды защитников Отечества. И это не только большая честь, но и огромная ответственность».

Организаторы торжественной церемонии - Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение ЮНАРМИЯ, военный комиссариат республики, Петрозаводский территориальный гарнизон, муниципальное учреждение «Молодежный центр «Смена», «Карельский Кадетский корпус имени Александра Невского».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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