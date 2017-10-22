22.10.2017 (10:45)
Эффективность поисковых работ в РФ увеличилась за пять лет в семь-восемь раз
Координация работ по поискам павших советских воинов позволила увеличить результативность этого труда в семь-восемь раз за последние пять лет. Об этом на заседании общественного совета при Минобороны РФ рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Сейчас координация со стороны Минобороны позволила жестко определить регламент работ, в том числе с точки зрения привлечения авиации и кораблей для доставки поисковиков на места, возможность наращивания числа добровольцев на местах, нештатных подразделений», - сказал он, добавив, что ко всем поисковым работам в обязательном порядке привлекаются юнармейцы.
«Показатели по обнаруженным останкам павших советских воинов по сравнению с 2012 годом увеличились в семь-восемь раз», - отметил Мизинцев.
Ранее, по словам генерала, поисковые задачи носили «разноведомственный характер». Каждый регион России, все общественные организации занималась этими вопросами в силу своих возможностей.