22.10.2017 (10:45)

Эффективность поисковых работ в РФ увеличилась за пять лет в семь-восемь раз

Координация работ по поискам павших советских воинов позволила увеличить результативность этого труда в семь-восемь раз за последние пять лет. Об этом на заседании общественного совета при Минобороны РФ рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Сейчас координация со стороны Минобороны позволила жестко определить регламент работ, в том числе с точки зрения привлечения авиации и кораблей для доставки поисковиков на места, возможность наращивания числа добровольцев на местах, нештатных подразделений», - сказал он, добавив, что ко всем поисковым работам в обязательном порядке привлекаются юнармейцы.

«Показатели по обнаруженным останкам павших советских воинов по сравнению с 2012 годом увеличились в семь-восемь раз», - отметил Мизинцев.

Ранее, по словам генерала, поисковые задачи носили «разноведомственный характер». Каждый регион России, все общественные организации занималась этими вопросами в силу своих возможностей.

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