22.10.2017 (10:30)

Экипажи вертолётов Ка-27 морской авиации ТОФ отработали групповые полеты на Камчатке

На полуострове Камчатка лётчики вертолётной эскадрильи Морской авиации Тихоокеанского флота провели полеты в составе групп. Главной целью проведенных мероприятий являлось повышение боевой готовности и оценка эффективности действий экипажей морской авиации при выполнении задач по предназначению.

Экипажи корабельных вертолётов Ка-27 в противолодочном и поисково-спасательном вариантах отработали слаженность действий в составе пар в различных метеоусловиях. Вертолётчики также провели тренировки на земле и в море по спасению терпящих бедствие людей, практически взаимодействовали с группой управления полётами авиабазы при наведении вертолётов на объекты, терпящие бедствие в море.

Кроме того, экипажи вертолётов решали задачи транспортировки негабаритных грузов массой до 3 тонн на внешней подвеске, для доставки их на корабли и суда флота.

Всего к учению привлекалось шесть экипажей Ка-27.

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