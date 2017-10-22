22.10.2017 (12:10)

Воздушно-десантные войска активно знакомят юношей призывного возраста со службой и повседневной деятельностью десантника в воинских частях

Воздушно-десантные войска в течении месяца в ходе проведения Дней призывника планируют ознакомить более 20 тысяч юношей призывного возраста, учащихся образовательных учреждений, клубов ДОСААФ, всероссийского детско-юношеского общественного движения «Юнармия» с бытом и повседневной жизнью и деятельностью военнослужащего.

Во время посещения воинских частей юноши и девушки собственными глазами увидят подготовку военнослужащих ВДВ во время показательных выступлений, ознакомятся с современной боевой техникой и вооружением десантников. При посещении полковых и дивизионных музеев экскурсоводы имеющие боевой опыт расскажут учащимся о боевом пути воинских частей и традициях «Крылатой пехоты».

В ходе проведения Дней призывника десантники не только научат прибывших учеников старших классов средних школ, профессиональных училищ и колледжей применять элементы военной хитрости, но и по желанию обучат правильно прицеливаться из стрелкового оружия и использовать специальные тренажеры использующимися военнослужащими.

Все общественно-значимые и военно-патриотические мероприятия в ВДВ с участием граждан призывного возраста на территориях воинских частей и полигонов будут проводиться в тесном взаимодействии с военными комиссариатами, администрациями городов и областей России.

В ближайшие дни такие военно-патриотические мероприятия пройдут в городах Рязань и Кострома, где дислоцируются воинские части Воздушно-десантных войск.

В рамках проведения ближайших Дней призывника более 700 учащихся школ Рязани и Костромы получат возможность познакомиться с вооружением и военной техникой воздушно-десантных войск, условиями жизни десантников. Увидят технику применения рукопашного боя военнослужащими разведывательных рот, а также выступления полковых военных оркестров, посетят воздушно-десантный комплекс и смотровые площадки с представленной техникой и вооружением различных подразделений ВДВ. Посещение воинских частей окончиться обязательным просмотром фильма о возможностях современных Воздушно-десантных войск.

В ходе мероприятий молодые люди получат ответы на волнующие вопросы призывников: о местах прохождения военной службы, об особенностях службы в различных подразделениях и куда будет осуществляться набор.

Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ

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