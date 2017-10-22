22.10.2017 (06:29)

Военнослужащие Вооруженных сил Индии - участники учения «Индра -2017» посетили исторические и памятные места Владивостока

Моряки ВМС Индии и военнослужащие корпуса сухопутных войск побывали в музейном комплексе «Подводная лодка С-56», познакомились с экспозицией музея Тихоокеанского флота, посетили этнографический музей «Изумрудная долина» и Ворошиловскую береговую артиллерийскую батарею на территории парка «Патриот».

Запланировано проведение спортивно-массовых мероприятий с участием военнослужащих Российской Федерации и Индии.

Уже завтра участники учения приступят к отработке организации взаимодействия по предстоящим действиям на макете местности, проведут совместные тренировки ряда тактических эпизодов, в том числе морской части учения.

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