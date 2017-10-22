22.10.2017 (06:02)

Главным командованием ВМФ России на острове Гогланд в Балтийском море установлена Памятная стела в честь Первого в мире сеанса практической радиосвязи

Под руководством Начальника Главного штаба ВМФ вице-адмирала Андрея Воложинского группа в составе представителей Главного командования ВМФ России, радиотехнической службы Главного штаба ВМФ, Ленинградской Военно-Морской базы, ветеранских организаций ВМФ, юнармейцев Санкт-Петербурга посетила остров Гогланд и установила Памятную стелу в честь Первого в мире сеанса практической радиосвязи. Поход на остров Гогланд был осуществлен из Кронштадта на двух патрульных катерах «Раптор».

На церемонии установки Памятной стелы в честь Первого в мире сеанса практической радиосвязи вице-адмирал Андрей Воложинский передал участникам мероприятия приветственные слова Главкома ВМФ России Адмирала Владимира Королёва и отметил, что «сохранение традиций Военно-Морского Флота, памяти о научно-технических достижениях является священным делом новых поколений военных моряков. Эта память не должна покрываться «пылью прошедших лет». Мы должны помнить страницы нашей истории, чтобы уверенно идти вперед».

Участники похода, также, возложили венки и цветы к Мемориалу советским морякам погибшим за Родину и к могиле контр-адмирала Ивана Святова, под командованием которого экипажи отряда кораблей проявили мужество и стойкость при спасении людей, высадившихся на Гогланд с тонущих катеров и транспортов в ходе Таллинской операции 1941 года. Тогда, усилиями военных моряков в Кронштадт было эвакуировано 12160 человек.

Справочно: В 1900 году в ходе спасения севшего на мель вблизи острова броненосца «Генерал-адмирал Апраксин» впервые в мире была применена радиосвязь. Тогда же состоялась первая в мире операция по спасению рыбаков с использованием радио. 24 января 1900 года Александр Попов послал на Гогланд радиограмму с острова Кутсало об отрыве льдины с рыбаками. 27 рыбаков были спасены экипажем ледокола «Ермак». В память об этих событиях на сопке, названой в честь Александра Попова в 1954 личный состав Ленинградской военно-морской базы открыл первую памятную стелу.

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